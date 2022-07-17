В Челябинской области растет количество заболевших коронавирусом

Ежедневные цифры говорят о более чем ста заразившихся.
За прошедшую неделю наметилась динамика в количестве заболевших коронавирусом в Челябинской области. Если до этого каждый день заражалось менее ста человек, то сегодня, 17 июля, в сводке минздрава 107 южноуральцев, получивших положительный ПЦР-тест (в том числе трое школьников). При этом выздоровело и выписалось всего три человека. Скончался от ковида один человек.
На сегодняшний день в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 712 человек.
ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова сообщает, что новый подвид «омикрона» заразнее на 16%. Однако специалисты говорят о том, что тяжелого течения заболевания данный штамм не вызывает.