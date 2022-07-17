Челябинцев приглашают на бесплатную зарядку и экскурсию в зоопарке

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

17 июля 2022, 08:24 Анна Семенова

Выходные челябинцы могут проводить активно и бесплатно. Фото: ru.freepik.com

Рассказываем, как активно и интересно провести выходной в городе.

Спортивные выходные в Челябинске на лето станут традицией. По воскресеньям всех желающих ждут в горсаду им. Пушкина в 12:00. Место встречи – площадка с песочными скульптурами. Гостям предложат абсолютно бесплатные фитнес-тренировки, а также семейные эстафеты. Желающие сдать нормы ГТО также могут сделать это в парке, за активности полагаются приятные подарки.

Еще одно мероприятие, на которое стоит обратить внимание челябинцам сегодня, 17 июля – экскурсия в зоопарке. Тема очень интересная – «По страницам русских сказок». Вместе с ребятами и их родителями экскурсовод вспомнит героев любимых сказок, а потом расскажет, насколько их характеристики совпадают с настоящими зверушками. Встреча назначена на 13:00 у центральной клумбы. Оплатить нужно только входной билет в зоопарк.