Латвийская певица Лайма Вайкуле оказалась в приличных долгах перед государством

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16 июля 2022, 23:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

У Лаймы Вайкуле «всплыли» долги перед государством, и глупо было уже это скрывать…

Сама певица заявила, что «у каждого бизнеса есть взлеты и падения», но главная причина долгов – вынужденная безработица три года.

А гражданский супруг артистки Андрей заявил СМИ, что Лайма банально не в курсе о проблемах собственного бизнеса. Певица и сама говорила, что «не слишком хорошо считает, и не знает точно, а кому и сколько она задолжала средств, мол, этими вопросами занимаются ее финансисты.

То, что безработица есть – факт! То, что ранее была пандемия и отмены культурных мероприятий в Латвии – факт! То, что сейчас идет спецоперация и в Латвии много украинских беженцев – факт! И по словам певицы, «не особо этично в такой ситуации проводить подобные мероприятия»… Вайкуле, конечно, говорила о своем фестивале «Лайма. Рандеву», который откладывается уже третий раз.

Позвольте усомниться! В концертном зале «Дзинтари» с аншлагом проводятся мероприятия – например, концерт Интарса Бусулиса, выступление Раймонда Паулса, да и в августе состоится концерт Максима Галкина! Более того, в Риге проходит музыкальный фестиваль «Positivus» - шум на всю столицу Латвии такой, что немало жителей просто в шоке – невозможно спать! Да, громкая музыка, веселье, гульба и даже «пострадавшие» после приема наркотических средств! А вот фестиваль «Лайма. Рандеву» состояться не может… Странно, однако…

Хорошо, была пандемия и все мероприятия в Латвии были под запретом… Но почему тогда продавались билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле? И потом, где гарантия того, что в следующем году фестиваль состоится? А билеты на концерты 2023 года уже продают! И даже числа известны – на официальном сайте фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» сказано, что фестиваль пройдет в 2023 году с 28 по 30 июля. Всего три дня! Кстати, организаторы фестиваля просят тех зрителей, кто купил билет… не требовать деньги обратно, а быть лояльным… Мол, он будет годен и в 2023 году!

И еще… Певица ссылается на то, что многие выступающие артисты были из Украины, России… А сейчас сложность с их приездом…

Позвольте усомниться! Например, украинские артисты выступали в Риге, в концертном зале «Межапарк»… А Светлана Лобода даже осела в Юрмале и записывает клип с латвийскими артистами… И потом, есть же Интарс Бусулис, Маркус Рива, Раймонд Паулс и… фантазия, чтобы организовать интересное мероприятие… Если посмотреть предыдущие годы, например, 2018, 2019, то приезжих молодых и не очень исполнителей просто море – из Италии, Грузии, Таджикистана и т.д. Где эти исполнители? Отказались приезжать в Юрмалу? Вряд ли… Да и потом, не могут приехать российские звезды, например, из Москвы, так пригласите «опальных», Латвия привечает таких… Например, Макаревича, Меладзе, Веру Брежневу… В 2018 году на фестивале у Лаймы выступал юморист Семен Слепаков, а почему же не пригласить лучшего друга на сцену – Максима Галкина с супругой Аллой? А. где же Верка Сердючка, которая оповестила всех, что Лайма – близкий друг?

А, может, все дело в финансах? Ходили слухи по Латвии, что хороший спонсор отказался участвовать… И потом, странно, что такая организованная и пробивная женщина, как Лайма вдруг «включила», что не интересовалась финансами… Уж точно, живя в Латвии, я в эту чушь не поверю! Лайма – дама очень прагматичная! «Сеять» деньги на ветер не будет точно! Это в Латвии знают все!

Я знаю только одно, с уходом «Новой волны» в Юрмале нет крупного, интересного, с душевной энергетикой фестиваля! Нет! Российские артисты и организаторы делали такую кассу Юрмале, что можно было купаться в деньгах! Было позитивно и интересно! А, что теперь… Просто самодеятельность… Да и та с огромными проблемами…