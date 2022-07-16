Россия как место для туризма в любое время года

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16 июля 2022, 23:01 Елизавета Ищенко

pixabay.com

Если вы любите путешествовать и наблюдать новые красивые места, то вам без сомнений можно выбрать для туризма именно Россию.

Несмотря на то, в какое время года, вы соберётесь, в путешествие, все равно сможете погрузиться в атмосферу необъятной красоты страны и ее традиций. Каждый сезон удивителен по-своему. Например, зимой вы увидите одну сторону страны и погрузитесь в сказку, ведь Россия славится потрясающий природой и холодное время года полностью передает настоящую предновогоднюю атмосферу. Если вы собираетесь остановиться в столице, то увидите, как празднично и необыкновенно красиво украшен город к новому году и рождеству. Можно погулять по Красной площади, посетить ГУМ и конечно же различные ярмарки, где вы сможете приобрести сувениры и отведать национальные блюда. Летом картина совсем иная, природа все так же прекрасна, но вызывает уже совсем другие чувства и дарит новые впечатления. Россию определённо стоит посетить и насладиться ее красотой и узнать менталитет народа.

Россия имеет множество мест, где можно отдохнуть душой, и мы расскажем про некоторые из них!

1. Озеро Эльтон, Волгоградская область.

Озеро Эльтон – одно из самый интересных природных мест в Волгограде. Название Эльтон озеро получило благодаря золотисто-розовому цвету уникальной соли, входящей в состав его воды. Находится оно в природном парке «Эльтонский».

2. Соловецкий монастырь, Архангельская область.

Ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в поселке Соловецкого Приморского района Архангельской области. Комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

3. Чарские пески, Забайкалье.

Песчаная пустыня среди ледников — радует не только слух, но и глаз! Данное место стоит увидеть и это будет любовь с первого взгляда. Поход в местные Каракумы не займет много времени и будет по силам даже начинающим путешественникам.

4. Гамсутль, Дагестан.

Если вы заинтересованы мистической темой, то вам определённо стоит посетить это место. Ведь в Дагестане есть свой «призрачный» аул, расположенный в горах. Старые дома, прекрасный вид на долину и интересные истории, рассказанные гидом, стоят вашего времени.

5. Мраморный каньон Рускеала, Карелия.

Скалы и озера точно смогут вас удивить и покорить красотой. Ширина мраморного каньона составляет 100 метров, а длина 460 метров. Первые упоминания об этом месте были еще в 17 веке. На то время земли принадлежали шведам. Однако, после успеха в Северной войне, Карелия и, в том числе карьер, отошла России.

И это только маленькая часть мест, которые можно посетить в России и влюбиться. Поэтому стоит хоть раз собраться и посетить хотя бы одно из этих мест и вы точно об этом не пожалеете.