Отцы плагиата, или как древние греки стремились к славе любым путём

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16 июля 2022, 20:48 Валерия Масатян

Давайте подробнее: все из нас хоть раз в жизни занимались компиляцией и греки в этом деле не исключение. Они стремились к славе, личном признании и первенстве во всем. Соревнуясь за лидерство, они, с одной стороны, озвучивали и закрепляли собственное авторство, а с другой — обвиняли друг друга в воровстве идей и слов. По сути, один воровал у другого и оставалось ждать, кто первый закричит о плагиате.

Именно в Древней Греции появляется практика подписывать свои работы, а зачастую и указывать своё имя прямо в тексте, если до них использовали мифологических существ или просто анонимность, то греков это не устраивало, они хотели заявить о себе. Список греков, хоть раз обвиненных в воровстве крайне большой. Для них сообщить о чём-то новом было важнее, чем то, чтобы работа была их авторства. Но плагиата древние греки вовсе не стеснялись, напротив, они считали его благом для общества- преподнес идею, все узнали, что она твоя? Значит молодец.

Самый яркий пример плагиата принадлежит - Платону, удивительно неправда ли? Это было обнаружено еще в древности - установили совпадения в стиле письма Демокрита, использование его идей в области философии, этики и прочих.

От античных авторов известно, что Платон хотел сжечь все сочинения Демокрита, какие только мог собрать, чтобы автора оригинальных текстов невозможно было установить, но его желаниям не было суждено исполниться.

Но его плагиат стал событием с помощью которого изменился ход мировой истории – вся последующая философия, наука, культура развивались под знаком платонизма.