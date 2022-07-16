В какие музеи стоит сходить чтобы познакомиться с искусством

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2022, 20:38 Валерия Масатян

Уже середина лета, а это значит, что появилось свободное время и можно заняться посещением культурных мест. В этом пушкинская карта очень поможет, с помощью неё, россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в музеи, театры и кинотеатры.

Те, кто решает сходить в московские музеи и галереи сталкиваются с вопросом: а куда вообще можно сходить чтобы было интересно? Для тех, кто воспользовался ранее и разочаровался решив, что искусство не для них или для тех, кто не знает куда сходить, предлагаю 5 мест которые советую посетить в первую очередь:

1. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

В этом музеи представленные в основном работы классической зарубежной школы живописи. Определенно советую посетить этот музей каждому, потому что любое искусство строится на зарубежной античности и нужно знакомиться со всем в хронологическом порядке, только так можно научиться понимать суть инсталляций.

Расположилось здание по адресу: Волхонка 12, напротив храма Христа спасителя, Москва.

2. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Отличительная черта галереи в том, что здесь представлено современное искусство, можно познакомиться с разными «измами», например, с такими как: импрессионизм, постимпрессионизм, классицизм, символизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм и другими. Обширная экспозиция располагается в залах второго и третьего этажей перестроенного флигеля бывшей усадьбы князей Голицыных XVII–XIX веков. В залах первого этажа проходят временные выставки.

Расположена галерея по адресу: Волхонка 14, напротив главного здания Пушкинского музея, Москва.

3. Выставочный зал «Центр искусств. Москва».

Уникальность данного выставочного зала заключается в том, что здесь представлены работы именитых мастеров, которые ранее находились в частных коллекциях и прежде не демонстрировались на широкую аудиторию. Пройти все залы и познакомиться со всеми картинами, представленными на выставке без спешки можно за пару часов, это небольшое, но очень достойное по своей художественной и исторической ценности место. Место очень рекомендую к посещению тем, кому нравится «классическая школа» искусства или тем, кто хочет наглядно увидеть разницу в одном направлении искусства, но в разных частях света и мастеров разных школ.

Расположен выставочный по адресу: Волхонка 15, рядом с Храмом Христа Спасителя, Москва.

4. Еврейский музей и центр толерантности.

Сам музей удивительным образом сочетает в себе все элементы современности и погружение в исторические моменты прошлого: мультимедийные технологии, кинотеатр с историей иудаизма, комната памяти где можно найти своих родственников/вписать их имена и впоследствии зажечь свечи, библиотека хасидов в которой рассказали много интересного. В музеи проходит параллельно с постоянной экспозицией временная, которая сменяется стабильно раз в месяц. Основная экспозиция выбивается из строя привычных для понимания, здесь нет экспонатов, стоящих за стеклом, вся информация представлена с помощью современных технологий, мультимедийных экранов, голограмм.

Преимущественная часть информации сосредоточена на временном отрезке 30-х и 40-х годов прошлого столетия: погромах, казнях, но также об успехах в искусстве, литературе, медицине. На проекторах показывают документальные фильмы, про войну из блокадного Ленинграда.

Музей я определенно советую к посещению, ведь в нем представляется прекрасная возможность познакомиться с историей и обычаями еврейского народа.

Расположен музей по адресу: Образцова 11, Москва.

5. Галерея Ruarts.

Уникальное пространство расположено в центре Москвы. В нем публикуют работы лауреатов престижных арт-премий, поддерживают молодых художников и участников движения российской «уличной волны». Данное действие благотворно влияет на развития искусства, в частности в непростой мировой ситуации, это здорово, когда поощряют на создание прекрасных вещей, а не пресекают на корню.

Здесь можно ознакомиться с работами как наших соотечественников, так и зарубежных авторов. Галерея ориентирована на сотрудничество с зарубежными музеями США, Италии, Великобритании, Кореи и других.

Расположена галерея по адресу: 1-й Зачатьевский переулок,10, Москва.