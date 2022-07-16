Может ли телефон навредить коже лица?

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2022, 20:26 Диана Дьякова

О вредности интернета из-за поглощения нашего времени говорят уже давно. Примерно тогда же, в середине 2000-х появились исследования о влиянии, так называемого, синего света, который исходит от экранов мобильников. На наши любимые гаджеты навесили столько вреда, что появляются сомнения, правда ли все это? Давайте постараемся разобраться.

Дерматологи считают, что синий свет влияет на появление морщин и синяков под глазами, а мы думали, что дело в тонкой коже. Но на самом деле, это не пустые домыслы. В 2016 году компания Merz Aesthetics проводила опрос, по которому многие пользователи смартфонов жаловались на состояние кожи. А в 2019 году учёные из Орегонского университета провели эксперимент на мухах. И у группы, что находилась под искусственным синим светом нарушилась координация и сетчатка глаз. HEV — high-energy visible оригинальное название излучений.

Кстати, солнце - главный источник этого же синего света, но в отличие от искусственного и производимого гаджетами, не вредит человеку так сильно. И основное отличие в том, что свет от телефонов или телевизоров гораздо ближе к нам, чем солнце.

Но не только свет оставляет след для людей. Опасность идёт, откуда не ждали. Сам экран. Вот, мы довольные переписываемся с друзьями или ищем что-то в поисковике, попутно находимся на улице и возможно дотрагиваемся руками до турникетов в общественном транспорте. Потом неожиданно поступает звонок. И если мы не в наушниках, то тут же прикладываем экран к щеке. И вуаля: привет загрязнение кожи лица. На смартфонах правда очень много бактерий. Исследования Университета Аризоны говорят о том, что на экране телефона в 7 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Для того, чтобы избежать высыпаний на коже нужно регулярно протирать телефон или все же пользоваться наушниками.

Идём дальше. Положение, при котором мы чаще всего сидим в телефонах с опущенной вниз головой тоже, как оказалось, вносит свои коррективы во внешности человека. Так вырабатываются горизонтальные морщины на шее и «плывет» овал лица. Поэтому лучше стараться держать телефон на уровне глаз или хотя бы не пренебрегать упражнениями для растяжки спины и шеи.