Глава Харьковской области Ганчев и глава ЛНР Пасечник подписали договор о сотрудничестве

Глава Харьковской области Виталий Ганчев и лидер ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В документе указано около 20 статей в различных сферах совместного сотрудничества: от гумпомощи до ведения молодежной политики. Подчеркивается, что во внешнеполитической сфере, стороны обязуются защищать друг друга от агрессии.
«Помощь ближнему – это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания – было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Также Пасечник выразил уверенность, что в скором времени на территории Харьковской области не останется ни одного укронациста.
«И мы, безусловно, поможем соседям в этом!» — заключил глава ЛНР.