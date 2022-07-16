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Аргументы Недели Общество 13+

Глава Харьковской области Ганчев и глава ЛНР Пасечник подписали договор о сотрудничестве

, 14:57 Источник: РИА Новости

Глава Харьковской области Ганчев и глава ЛНР Пасечник подписали договор о сотрудничестве
Глава ЛНР Леонид Пасечник, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Харьковской области Виталий Ганчев и лидер ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. 

В документе указано около 20 статей в различных сферах совместного сотрудничества: от гумпомощи до ведения молодежной политики. Подчеркивается, что во внешнеполитической сфере, стороны обязуются защищать друг друга от агрессии. 

«Помощь ближнему – это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания – было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. 

Также Пасечник выразил уверенность, что в скором времени на территории Харьковской области не останется ни одного укронациста. 

«И мы, безусловно, поможем соседям в этом!» — заключил глава ЛНР.

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