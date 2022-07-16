Мэр Риги Стакис заявил, что снос памятника Освободителям начнется летом

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16 июля 2022, 14:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как же хотят националисты Латвии побыстрее демонтировать памятник Освободителям Риги от немецких захватчиков – уму непостижимо. Причины – нагадить России и панический страх перед ушедшими солдатами, которые изгнали фашистов из Европы. И, конечно, национализм – поклонение Третьему Рейху. Ох, не думают националисты, что отвечать придется! Не смотрят в ближайшее будущее…

Мэр Риги Мартиньш Стакис объявил, что сейчас все «быстренько» решим – организационные вопросы и демонтируем памятник Освободителям… Ломать – не строить! Ума большого не надо! Впрочем, где же ум у подобных Стакису, только национальное лизоблюдство, всегда этим славились титульные, да скоренькое выполнение приказов более сильных…

Завершился первый этап организации сноса памятника - исследование и проектирование. Теперь муниципалитет начинает переговоры со строителями. На это отводят две недели, после чего будет заключен договор о сносе монумента. Стакис обещает оповестить прессу о начале работ по сносу монумента.

На вопрос, какой именно метод демонтажа выбрала дума для сноса памятника, мэр сообщил, что взрывов не будет - "настолько монолитный объект как этот взрывать слишком опасно и сложно". Исполнительный директор столицы Янис Ланге заявил, что "весь памятник в Пардаугаве будет утилизирован". Однако, что в данном контексте означает утилизация Ланге не пояснил. Тем более, что ранее было решено передать отдельные части ансамбля на хранение и оценку Музею оккупации. В частности, директора Национального художественного музея Мару Лаце волнует судьба женской фигуры - так называемой Ники - которая имеет художественную ценность.

После полного демонтажа на его месте монумента останется зеленая зона. По словам мэра, проект развития этой территории предусматривает, что зона будет использоваться и для активного отдыха.

Стакис уточнил, что затраты на демонтажные работы памятника в Пардаугаве - пока они оцениваются в 2-3 миллиона - покроет самоуправление, но, вероятно, свой вклад внесет и государство. "Мы собираемся покрыть эти расходы из средств Фонда резерва самоуправления, но считаем, что часть должно покрыть и государство. Премьер-министр дал нам обещание, что сможем получить помощь от Министерства финансов, в случае, если расходы превысят 2-3 миллиона евро", — заявил Стакис.

Как сообщалось, 16 июня Сейм утвердил в окончательном срочном чтении Закон "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики". В законе сказано, что до 15 ноября должны быть снесены памятники, прославляющие тоталитарные режимы, в том числе, монумент в парке Победы в Риге.

В порядке исключения к процессу демонтажа памятника в Пардаугаве будет применяться особая ускоренная процедура принятия решений.

Сын одного из авторов памятника Айвара Гулбиса, скульптор Кристапс Гулбис сегодня поддерживает демонтаж созданного отцом монумента. Но считает, что "снос памятника не изменит того, что самая большая проблема нашего общества — "пятая колонна" — люди, которые поддерживают идеологию ненависти к Латвии. Эти люди никуда не денутся".

Он считает, что важно заранее принять решение о судьбе освободившегося места. "Если там будет травка — на ней сразу будут устраивать пикники. И 9 мая там будут сидеть и есть апельсины люди в одежде тех или иных цветов, которые напоминают флаг одного государства. Им не потребуется никакого разрешения на собрание… В интересах общества — обеспечить по возможности более гармоничную и эмоционально надежную среду".

14 июля Кабинет министров поддержал снос 69 объектов — памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы. Объекты расположены по всей стране.

Тема сноса памятников советского периода стала более актуальна после начала спецоперации. Националисты осмелели и по убогости ума даже подумать не хотят, а чем им это аукнется…