В Риге появились листовки с призывом к вооруженному восстанию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

16 июля 2022, 13:23

В Риге появились листовки, которые призывают к вооруженному восстанию в день выборов, которые должны состояться 1 октября. По мнению латышских СМИ, все это «смахивает на национал-большевиков».

Кто распространяет листовки?

По мнению латышских СМИ, группа людей, которые называют себя Союзом офицеров Латвии. Более того, сколько было распространено уже листовок – неизвестно, но правоохранительные органы работают в поте лица.

К чему призывают в листовках?

К свержению власти! Согласно тексту, страной правят воры и кровопийцы, правящие круги заняты геноцидом против народа, 60% населения Латвии ждут бедность и голод. Поэтому находящихся в правительстве «воров с иностранными паспортами» надо гнать.

Призыв к свержению власти должен, согласно информации в листовках, происходить насильственными методами… Какими? Можно только предположить… Видимо, физически…

По мнению правоохранительных органов, в Латвии много нелояльных и радикально настроенных людей, которые охотно бы выступили против нынешнего правительства. И, конечно, есть и такое мнение, виновата Россия, которая «засылает агентов»…

Могу сказать точно, как житель Латвии – у националистически настроенных чиновников, политиков, правящих партий всегда кто-то виноват! Листовки, конечно, с подобными призывами, на мой взгляд, слишком, но то, что латвийцы устали от озлобленного, бездарного правительства, которым руководят иностранцы, не имеющие представления о жизни людей – факт!

Посудите сами, совсем недавно премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш «слетал» на песенное мероприятие в США с женой и дочкой… А налогоплательщики заплатили за удовольствие семьи премьера около 11 000 евро. Это официальная информация, но я уверена, что сумма была гораздо больше… А теперь хочу услышать ответ, почему я как официальный налогоплательщик должна содержать семью Кариньша? Тем более, чужака для Латвии… У меня есть своя семья! И мне нет дела до богатого Кариньша-американца, его жены, которая скупает за несколько миллионов недвижимость в центре Риги, и его «выводка»!

Еще пример… Уму непостижимо на мой взгляд! Президент страны Эгилс Левитс в период коронавируса, пандемии стал миллионером – официальная информация латышских СМИ. И что этот человек сделал для Латвии? НИЧЕГО! Даже те, кто был рад его приходу на «трон» - конкретно разочаровались!

Я уже молчу, о той нищете и скорому голоду с летальным исходом, к которому привело нынешнее правительство Латвии людей!

Такого бездарного правительства Латвия не видела никогда!

Что взять с музыканта, который руководит министерством здравоохранения и пляшет на прайдах ЛГБТ? Что взять с министра, который долгое время, как говорил Володя Шарапов, «подъедался на овощной базе», а главная «мадам» по вакцинации организовывала концерты… И далее, в таком роде…

Я еще не уточнила в подробностях о геноциде…

Помнится мне, как депутат Нацблока Янис Домбрава практически призывал к самосуду над русскими Латвии… А его «товарищ» из Нацблока Андрей Файбушевич (где вы, дорогие читатели, узрели титульно-латышское имя и фамилию?) заявил, что «если бы боксер Майрис Бриедис не знал русского языка, то остался бы нормальным латышом, а посему русский язык, конечно, вреден для жителей». Это говорят открыто о русских в Латвии! Националисты! И открыто, например, молодые помощники бездарных депутатов желают смерти русским в публичном пространстве!

Призывать к вооруженному восстанию – слишком, по моему мнению, но что в этих листовках ложь?