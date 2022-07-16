Чем разнообразить свое лето: Топ-10 фильмов, сериалов и книг, которые поднимут вам настроение

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2022, 13:16 Дарья Урбанская

Первая половина лета позади. Наступил жаркий июль, а значит пришло время поделиться с вами лучшими летними произведениями*. Они насыщены непередаваемой атмосферой солнца, тепла, дождя, морского бриза и прекрасных рассветов.

В данной статье вы можете найти фильмы, сериалы и книги, которые помогут разнообразить ваши летние вечера.

Хочется начать с фильмов. Вы увидите краткое описание кинокартин, а также их рейтинг. Здесь будут как всеми уже известные и любимые картины, так и нечто новое.

1.“Дневники памяти” - 2004 год, 12+.

Сюжет фильма прост, но именно этим притягателен для зрителей. Ной и Элли влюбляются и проводят невероятное время вместе, но волей судьбы и случая они разлучаются на долгие годы. Что будет дальше и чем обернется их историю любви, вы узнаете только после просмотра.

В этой кинокартине меня цепляют красивые пейзажи и атмосфера фильма. Это все навивают приятные летние мотивы. Кроме того, любовь, показанная в фильме, не навязчивая и легкая, приятно смотреть за отношением главных героев.

В заключении хочу сказать, что этот фильм подойдет тем, кто хочет окунуться в чарующую магию любви и лета, которое идеально дополняет фильм.

2. “Гонщики” - 1994 год, 16+.

Яркий и драйвовый фильм 90-х рассказывает нам про историю Дьюда. Парень мечтает связать свою жизнь с музыкой и уехать из своего маленького города, но чем это может обернуться?

Гонки, скорость, рок-н-рол и ночной город дарят нам невероятное приключение и эмоции. Пейзаж, на фоне котором происходит действие, завораживает.

Фильм подан с той легкостью, что бывает только летом.

3. “Назови меня своим именем” - 2017 год, 18+.

Чарующая кинолента переносит нас в солнечную Италию. Там, под палящим солнцем свою первую любовь встречает Элио.

Зрители видят невероятные красоты провинциальной Италии, это позволяет почувствовать незабываемую атмосферу лета.

4. “Однажды в Вегасе” - 2008 год, 16+.

Последний фильм в этой подборке - “Однажды в Вегасе”. Это легкая и забавная комедия рассказывает нам о том, что же будет если предаться ночи безумия в городе грехов.

Джой и Джек оказываются женаты, но как это произошло и что делать с этим? Мы узнаем уже по ходу фильма.

Легкий и незамысловатый сюжет поможет вам скрасить скучный и пустой вечер.

5. “Куколка” - 2019-2022 год, 18+.

Мы плавно перешли к сериалам. Сперва я бы хотела вам рассказать про сериал “Куколка”, пока нам к просмотру доступно только один сезон, который состоит из 8 серий.

Здесь мы встречаем главную героиню Джулс, которая спустя долгое время рассталась с парнем. На протяжении всех серий девушка ищет себя и вновь знакомиться со своими подругами. Мы наблюдаем за их приключениями и тусовками

Милый и забавный сериал переносит нас именно в лето, где все так просто и легко.

6. “Друзья” - 1994-2004 год, 16+.

Культовый ситком 90-х годов рассказывает нам о друзьях: Рэйчел, Монике, Фиби, Россе, Чэндлере и Джо. С одной стороны, сюжет серий незамысловат - просто случаи из жизни, но они преподносятся так, что запоминаются надолго.

Я считаю его отличным вариантом для летнего просмотра, потому что именно в это время можно проводить больше времени со своими друзьями.

7. “Сэндитон” - 2019год, 16+.

Если действия прошлых произведений разворачиваются в современном мире, то “Сэндитон” переносит нас в чарующий 19 век. Самое интересное, что этот сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин.

Мы оказываемся в рыбацком городке Сэндитон, куда приехала Шарлотта, чтобы провести незабываемое лето.

Этот сериал цепляет невероятной атмосферой старой Англии, историческими костюмами и летними пейзажами.

Любовь, интриги и невероятное летнее настроение, вот, что вас ждет за простором серий.

8. “Гордость и предубеждение” - Джейн Остин.

От экранизации романов Джейн Остин, переходим к романам этой прекрасной писательницы.

Да, “Гордость и предубеждение” — это самое известное и любимое многими произведение Остин, но я считаю его прекрасным летним романом. Оно позволяет забыться и посмотреть на красоты Англии того времени.

Элизабет и Дарси прекрасные герои, за которыми интересно наблюдать.

Их любовь, семьи, интриги и сказочный ландшафт - все что нужно для дождливого летнего дня.

9. “Тринадцать маленьких голубых конвертов” - Морин Джонсон, 2005 год.

Книга рассказывает о девушке по имени Джинни, которая получает от своей умершей тети 13 писем с указаниями. Так начинаются ее путешествия по всему миру.

Это очень добрая, живая, интересная и легкая история с очень неожиданными дополнениями в конце книги.

Эта книга завораживает своими спонтанными путешествиями и красотами известных достопримечательностей.

10. “До встречи с тобой” – Джоджо Мойес, 2012

Эта книга не совсем летняя и охватывает все сезоны, но я бы посоветовала прочитать ее именно в этом время.

Девушка по имени Лу Кларк начинает работать компаньоном инвалида Уилла Трейнора. После этого их жизнь круто меняется.

Эта книга интересна своей открытостью и романтичностью. Если вам понравится данное произведение, то вы можете прочитать остальные части трилогии – “После встречи с тобой“, “Вся та же я“.

Таким получился наш список, думаем, вам он понравился. Произведение, указанные в топе, могут помочь поднять вам настроение в ненастный денек.

Интересное дополнение к топу - “Лето в пионерском галстуке“ Елены Малисовой и Екатериной Сильвановой, 18+. Место действия происходит в пионерском лагере «Ласточке». Одно лето, одна смена и один незабываемый год. Все это ждет вас в этой замечательной книге.

*лучшие произведение по мнению автора статьи. Мнение автора может не совпадать с мнением аудитории.