Эксперт Александр Габуев порассуждал о ситуации с европейским бизнесом

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16 июля 2022, 11:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Эксперт из Московского центра Карнеги Александр Габуев порассуждал о ситуации с европейским бизнесом и сделал соответствующие выводы. Для многих капитанов европейского бизнеса конфликт на территории Украины стал полнейшей неожиданностью.

Несмотря на то, что ещё с осени прошлого года американские чиновники говорили о подготовке к военной операции, редкие бизнесмены воспринимали это всерьёз. Как следует из слов эксперта, к концу прошлого года многие полагали, что всё это – лишь обычное нагнетание в СМИ. Но уже в начале марта 2022 года лидеры крупных компаний проводили бессонные ночи за планом ухода из РФ.

Даже те, кого консультанты предупреждали о высоких рисках боевых действий, подготовили планы для сворачивания бизнеса на территории Украины и вывоза сотрудников. Однако к масштабу санкций ЕС и США против России они оказались совершенно не готовы. Март и апрель ушли у них на болезненный процесс, когда подготовленная по ночам стратегия начинала трещать по швам после выпусков новостей о событиях на фронте. Господин Габуев отмечает, что уже в мае многие из спешно покидающих РФ компаний стали понимать, что проблемы не ограничатся списанием убытков или поиском партнёров для продажи бизнеса. Ведь менялась, ни много ни мало, вся структура мировой экономики.

В итоге, как и в России, следует из слов аналитика, бизнесмены в Европе очень хотели бы, чтобы все политики вскоре договорились и вернули мир в понятное состояние. Состояние, которое описывает финансовые графики, а не линии фронта на карте Украины. Но, проведя несколько дней в разговорах с экспертами по дипломатии и военным конфликтам, владельцы компаний выходят ещё более тревожными, всё больше думая о рисках с низкой вероятностью, но огромным влиянием вроде взрыва недовольства на Ближнем Востоке из-за нехватки продовольствия или конфликта США с КНР из-за Тайваня.

Глубина депрессии и её причины делают западных бизнесменов сейчас как никогда близкими и понятными для коллег из России, считает Александр Габуев. Но пока что поговорить по душам они никак не могут. Приходится «топить тоску» по отдельности.