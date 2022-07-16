Знаменитая теннисистка Мария Шарапова родила сына. Спортсменка впервые стала мамой в возрасте 35 лет. О рождении первенца Шарапова лично известила в соцсети. Теннисистка опубликовала фото с новорожденным и его отцом.
Мария Шарапова состоит в отношениях с бизнесменом и другом британского принца Гарри и других членов королевской семьи Александром Гилксом.
Молодые родители назвали сына Теодор. По признанию Шараповой, сын - "Теодор, самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья".
Теннисистка рассказала, что скоро станет мамой в апреле.