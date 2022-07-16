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16 июля 2022, 10:56 Источник: Мария Шарапова

Мария Шарапова, фото: vk.com/maria_we_love_you

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова родила сына. Спортсменка впервые стала мамой в возрасте 35 лет. О рождении первенца Шарапова лично известила в соцсети. Теннисистка опубликовала фото с новорожденным и его отцом.

Мария Шарапова состоит в отношениях с бизнесменом и другом британского принца Гарри и других членов королевской семьи Александром Гилксом.

Молодые родители назвали сына Теодор. По признанию Шараповой, сын - "Теодор, самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья".

Теннисистка рассказала, что скоро станет мамой в апреле.