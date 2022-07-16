Заммэра Бирюков: выполнено почти 50% работ по благоустройству территорий в районе Павелецкого вокзала Москвы

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16 июля 2022, 10:34

Пётр Бирюков, фото: Alexei Moschenkov/Russian Look, globallookpress.com

Выполнено почти 50% работ по благоустройству территорий в районе Павелецкого вокзала Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Бирюков заявил, что на данный момент проводятся работы по благоустройству 4 улиц в районе Павелецкого вокзала столицы: ул. Дубининская, ул. Кожевническая, ул. Новокузнецкая и ул. Даниловский Вал. Ранее, в прошлом году, было завершено благоустройство площади самого Павелецкого вокзала, на территории появился ландшафтный парк с фонтаном и открытый амфитеатр.

Также Бирюков отметил, что к настоящему моменту практически окончены мероприятия по устройству кабельной канализации, установлено около 34 опор контактной сети для трамваев из 112. К реализующимся планам заммэра отнёс работы по мощению тротуаров, организации парковочных мест, обновлению системы освещения, установке качели для взрослых.

Говоря об озеленении территории района, Бирюков подчеркнул, что существующие зелёные насаждения будут сохранены, более того, будет высажено 135 взрослых деревьев и 740 кустарников, разобьют около 46 тыс. кв. м газона.

По словам заммэра, основная часть работ в районе Павелецкого вокзала будет завершена к сентябрю 2022 года.