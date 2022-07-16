Эксперт Vygon Consulting Тимонин: США снизит экспорт СПГ в Европу в июле до 150 тысяч тонн

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16 июля 2022, 09:39 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу снижен в июле на 150 тысяч из-за аварии на техасском заводе Freeport в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий консультанта Vygon Consulting Ивана Тимонина.

Восстановление СПГ-завода стоит ожидать не раньше, чем к концу года. Закрытие Freeport LNG, по словам минэнерго США, приведёт к сокращению экспорта СПГ в другие страны примерно на 2 миллиарда кубических футов в сутки. Прогноз эксперта во втором полугодии теперь снизился до 10,5 миллиарда кубических футов в сутки.

Также в первом полугодии для Соединенных Штатов приоритетным направлением для экспорта СПГ была Европа. Ранее, в прошлом году, снабжение газом Европы было вдвое меньше.

«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объёма поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 миллиона тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 миллионов тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает он.

Также Тимошин заявил, что по итогам второго полугодия объём поставок может вырасти за счёт ввода новых активов в мире, в числе которых индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты.