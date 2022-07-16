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ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

, 08:42 Источник: РИА Новости

ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
MOD Russia/via Globallookpress.com

В ответ на обстрел израильской территории из палестинского анклава, ВВС Израиля обстреливают ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. 

«В ответ на атаки из сектора Газа на территорию Израиля ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам ХАМАС по производству оружия в секторе Газа» — заявляет пресс-служба. 

Военнослужащие также отмечают, что удар по подземному заводу ХАМАС был нанесён истребителями ВВС ЦАХАЛ. 

Ранее израильские военнослужащие отметили, что ночной обстрел израильской территории с помощью огнестрельного оружия и двух ракет был совершён из палестинского сектора. Отмечается, что одна из ракет была перехвачена израильской ПВО.

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