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Аргументы Недели Общество 13+

Терапевт Лапа: самая комфортная температура воды для плавания не должна превышать +28°С

, 08:32

Терапевт Лапа: самая комфортная температура воды для плавания не должна превышать +28°С
Пляж, фото; Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что самая комфортная температура для плавания не должна превышать +28°С.

В беседе с RT эксперт рассказала о зависимости температуры воздуха и воды. Так, если воздух прогрелся до +27...+30 °С, то температура воды «будет +19...+22 °С максимум». Также врач добавила, что купаться при таких показателях человек может от 20 до 45 минут, в зависимости от воды и уровня физических нагрузок. 

Лапа назвала самую комфортную температуру для плавания: по ее мнению, она варьируется в пределах от +24 до +28 °С. 

Эксперт также напомнила о соблюдении безопасности при ветре после купания. Так, по словам Лапы, нужно переодеться в сухую одежду, чтобы избежать переохлаждения или сопутствующих заболеваний.

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