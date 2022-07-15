Бывший вице-губернатор Пензенской области и его подельницы получили условные сроки

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15 июля 2022, 22:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

В прошедший понедельник, 11 июля, Рузаевский райсуд Республики Мордовия вынес приговор трём бывшим крупным чиновникам Пензы и области – Валерию Савину, Ирине Ширшиной и Татьяне Титковой. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области, собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения.

Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин признан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), экс-вице-мэр Ирина Ширшина и бывший руководитель отдела Управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяна Титкова по ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с исп. своего служ. положения, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, фактически занимая земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе пл.844 кв\м и осознавая, что не имеет законного права на его безвозмездное получение, незаконным путём оформил на него право собственности. В совершении мошеннических действий ему оказывали содействие вышеупомянутые Ирина Ширшина и Татьяна Титкова.

В результате совместных противоправных действий злоумышленников исполняющим обязанности администрации Пензы, неосведомлённым о преступном умысле, подписано постановление о безвозмездном предоставлении Савину земельного участка. В июне 2016 года бывший вице-губернатор оформил право собственности на данный объект недвижимости, причинив тем самым муниципальному образованию «город Пенза» имущественный ущерб в 460 тысяч рублей.

Помимо всего прочего, по данным пензенского СУ СК РФ, в ходе следствия установлен ещё один эпизод, касающийся Ширшиной и Титковой. В период с мая по июль 2016 года замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина и начальник отдела Управления градостроительства и архитектуры администрации города Татьяна Титкова, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали подготовку необходимых документов и подписание о безвозмездном предоставлении новому приобретателю (родственнику одного из работников горадминистрации) земельного участка пл. 1043 кв\м в СНТ г.Пенза ст. более 1.5 млн рублей без законных оснований.

Свой преступный замысел злоумышленницы не довели до конца, так как работник городской администрации и его родственник, узнав о противоправном характере постановления, отказались от заключения договора. Приговором суда Валерию Савину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей и лишится права занимать должности в гос-и-муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Двум подельницам бывшего чиновника суд назначил каждой наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, также штрафа размером в 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор пока что в законную силу не вступил.