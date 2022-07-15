Компания «Роснефть» подвела итоги проекта «Чистая Арктика»

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15 июля 2022, 18:55

Фото: rosneft.ru

Забота об окружающей среде является одним из приоритетных направлений деятельности НК «Роснефть». Компания совместно с Национальным парком «Русская Арктика» подвела итоги исследования влияния хозяйственной деятельности времен СССР на арктические экосистемы. В рамках комплексного проекта «Чистая Арктика», с 2019 года специалисты изучали острова архипелага Земля Франца-Иосифа.



Площадь Национального парка «Русская Арктика» составляет 8,8 млн. га. Он расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: северная часть Новой Земли и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Парк является одной из крупнейших особо охраняемых природных территорий России, на которой обитают семь видов животных, занесённых в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу, в том числе белый медведь, атлантический морж, кит-нарвал и гренландский кит.



В рамках проекта «Чистая Арктика», ученые отбирали пробы грунтов, проводили съемку с БПЛА загрязненных участков. Специалисты определили очаги загрязнения почв и грунтов. Они оказались на местах хранения горюче-смазочных материалов, которые в больших объемах завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов.



В ходе исследования были обнаружены микроорганизмы способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре, которые могут быть в дальнейшем использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике. Ученым удалось определить экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами окружающей среды в условиях арктических пустынь.



В проекте «Чистая Арктика» приняли участие представители ФИЦ Биотехнологии РАН, ФИЦ «Почвенный Институт имени В.В. Докучаева», Института Географии РАН, геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



