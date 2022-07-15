Депутат Гутенёв о смене гендиректора «Роскосмоса»: профессионализма и опыта управления у Борисова «более чем достаточно»

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15 июля 2022, 17:15

Юрий Борисов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв высказал мнение о назначении Юрия Борисова гендиректором госкорпорации «Роскосмос».

Парламентарий отметил, что «Борисову предстоит непростая задача». Гутенёв заявил в беседе с RT, что «Роскосмос» продвинулся достаточно далеко в области качества, а Борисов, судьба которого всегда была связана с приборостроением, радиоэлектроникой, электронно-компонентной базой, наверное, как ни один из других руководителей подходит для того, чтобы в рамках импортоопережения внести вклад в очередной необходимый широкий шаг».

По мнению депутата Госдумы, профессионализма и опыта управления у Юрия Борисова «более чем достаточно».

Гутенёв выразил надежду на то, что новый руководитель «Роскосмоса» сможет продолжить те позитивные изменения, которые Дмитрий Рогозин «весьма успешно проводил в последние годы».

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке (Тверская область). Окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО в 1978 и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ в 1985 году.