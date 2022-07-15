Как фестиваль «Пир на весь мир» все законы географии нарушил

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15 июля 2022, 17:50 Елена Головань, корреспондент

Фото: Елена Головань

В Воронежской области на минувших выходных прошёл фестиваль национальных кухонь «Пир на весь мир». 13 команд соревновались за внимание членов жюри и зрителей, то есть, простите, едоков. Забегая вперёд, поясню, что победила, конечно, дружба – поди, попробуй определись, что вкуснее шулюм, плов или крюшон. В общем, без наград не остался никто. Особенно посетители фестиваля – не думаю, что кому-то в этот день удалось уйти из парка голодным.



Село Стадница в Семилукском районе на берегу речки с красивым названием Серебрянка. Совсем маленькое – тут проживает немногим более 300 человек. Но в минувшие выходные здесь, в парке возле дома культуры, было весьма многолюдно. В тени деревьев уютно расположились столики с различной снедью, мангалы и казаны на кострах. Народ за столиками что-то чистит, режет, выкладывает, помешивает...



«Обещаю – будет вкусно».



Иду на запах – ну ни дать, ни взять Рокки из мультика про Чипа и Дейла, только без усов. Артём Великородных, глава Стадницкого поселения готовит шулюм в казане. Вот уж воистину гостеприимный хозяин!



- Артём, - спрашиваю. – Что это за блюдо такое – шулюм?



- Считается, что это старорусское казачье блюдо, - рассказывает мой собеседник. – Мясо обжаривается в казане, затем заливается водой, добавляются овощи и специи. Все секреты я вам, конечно, не расскажу, но обещаю – будет вкусно. Кстати, говорят, что известная многим шурпа произошла как раз от шулюма.



- Понятно, - говорю, держась на всякий случай подальше от увесистого половника хозяина праздника. Нет, вообще-то он парень вполне миролюбивый, только вот кто их, этих поваров знает с их амбициями?! На счёт происхождения различных блюд всегда идут настолько жаркие баталии, что диву даёшься. Кто первым придумал шашлык? Где исконная родина плова? А кто догадался заворачивать кусочки мяса в тесто и назвать получившееся блюдо пельменями? Конечно же, каждый повар настаивает на своей версии, и баталии не утихают.





Вот и шулюм, получается, этакая кулинарная «Елена Троянская», из-за которой так же идут споры среди представителей различных народностей – кто же всё-таки первым придумал это ароматное и сытное блюдо. Одни считают его исконно кавказским, вторые – русским, а третьи утверждают, что и в Россию, и на Кавказ оно пришло во времена татаро-монгольского нашествия, а значит, кто как не монголы начали его готовить первыми.



Лягушки могут быть спокойны.



Споры эти, как мне кажется, совершенно неразрешимы, если, конечно, кто-нибудь не изобретёт машину времени, а потому вернёмся к нашему фестивалю. Как пояснил Артём Великородных, всего принимает участие 13 команд. Заявлены русская, армянская, узбекская, грузинская, украинская и даже французская кухни.



- Французская? – переспрашиваю я. – Интересно, почему такой выбор? А вы не заметили, участники команды на ближайший пруд или реку вчера не захаживали?



- Не знаю. Но лягушки пока вроде квакают, - улыбается мой собеседник.



- А наши местные лягушки не подходят, - заверяет подошедшая молодая женщина. – Во Франции их специально для кулинарных целей выращивают.



- Знакомьтесь, это Кристина Григорян, - представляет Артём. – Её команда из Перлёвки как раз и будет представлять французскую кухню.



- Кристина, а почему именно эта кухня? - интересуюсь я, успокоившись на счёт участи местных земноводных.



- Наверное, потому что у мужа в роду французские армяне были – рассказ его бабушки вдохновил.



На столике канапе, «крюшон» (напиток на основе апельсина), десерт «киш лорен», сладкий пирог с абрикосами под названием «клафутти» - это из того, что запомнила. Выглядит всё очень аппетитно и весьма изыскано.



Кристина приехала на фестиваль с мужем Максимом и дочерью Варварой. Несмотря на уклон блюд в дальнее заграничье, Варя красовалась в стилизованном под русский народный костюм платье и венке из роз – этакий лёгкий отсыл уже к украинскому костюму. Девочка очень волновалась, ведь ей ещё предстояло петь на празднике…





Об узбекском плове и чае с магнитами.



Рядом с «Францией» вопреки всем законам географии мирно расположился «Узбекистан» в лице Ильхама и Ахмата. Готовят плов в казане. Разговорились про их солнечную среднеазиатскую страну, в столице которой я в детстве прожила четыре года. Представители узбекской диаспоры рассказали мне о том, что Ташкент сегодня я бы даже не узнала – настолько там всё стало красиво.



- Ильхам, - спрашиваю. – А что значит для узбека плов?



- А ты что, не знаешь, если жила там? – смеётся мужчина. – Плов для узбека – всё. И в разных регионах Узбекистана он делается по своей рецептуре. К примеру, бухарский и ферганский плов весьма значительно отличаются друг от друга. Это главное блюдо нашей кухни. Потом уже «кабоб» идёт, или «казан-кебаб» – второй по популярности.





Не могу не рассказать и ещё о двух представителях Перлевского поселения. Денис Волков и Александр Маркушев заваривали иван-чай. По старинной рецептуре – в самоваре, да на еловых шишках, да с пряными травами – мелиссой, душицей и шалфеем – он получился настолько ароматным и вкусным, что посетителей фестиваля как магнитом тянуло раз за разом возвращаться сюда – Денис с Александром очень пожалели, что взяли с собой небольшой запас родниковой воды. Травы мужчины собирают и заготавливают сами. Сушат, подвяливают при необходимости. Ягоды – в морозилку – ведь что может быть лучше зимой, чем, к примеру, чай с земляничным вкусом?



А ведь иван-чай, как мне рассказал Денис, был известен на Руси ещё давным-давно. Более того, его заготавливали на экспорт. Молодой человек считает, что современный чай в пакетиках – это и не чай вовсе, а так, «пыль одна». Потому и заинтересовался старинными рецептами русской кухни.





«Вот у нас огурчики малосольные, да рыбка красная».



Ну а моё путешествие по национальным кухням продолжается. Иду к столу Латненского сельского поселения. Здесь красуются и источают немыслимые ароматы блюда грузинской кухни. Хачапури, чкмерули, арагви (напиток на основе гранатового сока, так что не путать с коньяком)…



Смотрю на женщин явно славянской внешности. На грузинок не похожи от слова совсем. О причинах выбора пояснили, что очень любят блюда грузинской кухни за яркий насыщенный вкус и частенько готовят их дома.





За соседним столиком – уже Латненское городское поселение с блюдами армянской кухни. Здесь уже «носитель» как языка, так и народной кулинарии – армянка Лиана Давтян с пятнадцатилетней дочерью. Девочка, кстати, тоже пела на концерте – на армянском языке. Голос – закачаешься. Яркий, красивый, сильный…



А мы с её мамой пока говорили о воспитании. Как призналась Лиана, если раньше в армянских семьях оно было более жёстким, то сейчас значительно смягчилось. Главное, считает женщина, - с самого детства разъяснить, что хорошо, а что плохо, создать систему ценностей. Вот тогда и ежовые рукавицы не понадобятся.





Повара из Нижней Ведуги сделали акцент на русской кухне.



- Вот у нас борщ, малосольные огурчики, картошечка молодая с укропом, оладушки, мясо, рыбка красная, квас с мятой, шашлычок сейчас готовим, - Надежда Богомолова рассказывает так вкусно, что даже на блюда можно не смотреть – от её слов уже текут слюнки.





Об украинских мантах и секретных ингредиентах.



Сами хозяева праздника, то бишь представители Стадницкого поселения, решили брать разнообразием. Здесь «рулит» Ольга Псарёва, отработавшая главой местной администрации 20 лет. На столах блюда русской, грузинской, армянской и украинской кухонь.



Очень удивили украинские манты – у меня лично это блюдо ассоциируется всё же больше со Средней Азией. Но как пояснила Ольга Дмитриевна, во-первых, действительно на Украине давно начали готовить манты, а во-вторых, они отличаются от привычных нам мясных. Начинка делается из поджаренной капусты и копченой грудинки или балыковой колбасы.

- А вот ещё ханума грузинская. Хочешь расскажу рецепт? Тушится мясо, потом крупными кольцами лук, морковь, болгарский перец… А потом секретный ингредиент: раскатываешь тесто, туда крошишь картошку мелкими кусочками, сливочное масло, сворачиваешь всё это дело в рулет, режешь на кусочки и отправляешь в хануму.



- А борщ, - спрашиваю, кивая на стоящую на столе кастрюлю, - вы к какой кухне относите? Вроде как украинцы недавно запатентовали его как исключительно своё блюдо.



- Нет, борщ мы им не отдадим, - улыбается моя собеседница. – Наш он. Хотя, конечно, его в обеих наших странах издавна готовили – мы же недаром братские народы.



- То есть несмотря ни на что – братские? Не враги? Не укропы, как их сейчас называют?



- Нет, конечно! Господь с вами, какие они враги?! Я поддерживаю политику нашего президента, душа не может не болеть за простых украинцев. Сколько их, бедных, бомбили, и ещё бомбят! Что они перенесли за эти годы – представить страшно! Смотрю новости и плачу. И очень хорошо, что мы их принимаем здесь. Хочется только, чтобы мы быстрее победили.



- Русские всегда побеждают! – утверждает подошедшая к нам Зинаида Величкина. – Так что победим, никуда не денемся. Я каждый день молюсь за наших ребят, которые там воюют.



Он гармонист, она – частушечница.



Зинаида Ивановна и её муж Николай Маркушев – самая настоящая изюминка фестиваля. Он гармонист, она – частушечница. Познакомились на концерте, где оба выступали.



- У Зины муж умер три года назад, у меня – жена от ковида, - рассказал Николай Иванович. – Спросил Зину – может, попробуем? Чего поодиночке куковать?! Она сказала приходить. Вот так и живём. И поём.





Кстати, свадьба у семейной четы прошла по русскому обычаю – гуляли аж три дня – это дочка с зятем постарались. Правда, «молодых» вёз на бракосочетание белый лимузин – не совсем, конечно, в русских традициях. Но коней под рукой не оказалось. Да ведь и не в этом дело. Потому что обычаи разных народов сегодня настолько тесно сплелись, что и не всегда разберёшь, откуда что взялось. И на фестивале я в этом в очередной раз убедилась.

