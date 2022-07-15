Некоторые украинские беженцы в Латвии покончили жизнь самоубийством

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15 июля 2022, 17:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да, в латвийских СМИ появилась информация о том, что некоторые украинские беженцы покончили жизнь самоубийством в Латвии. Об этом рассказала многолетний координатор Общества поддержки Украины Яна Стрелеца.

«Ситуация с медициной на Украине очень сложная. И лечить нужно не только ранения. Продолжительность жизни на Украине примерно на 10 лет меньше, чем в Латвии. Ситуация сложная. Насколько я помню, несколько беженцев из Украины покончили жизнь самоубийством. Причиной стал посттравматический синдром. Насколько я понимаю, но латвийские психологи не готовы с этим работать. Многие волонтеры тоже не понимают всей серьезности ситуации», - рассказала г-жа Стрелеца.