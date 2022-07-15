О каких героях пишут латвийские СМИ

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

15 июля 2022, 17:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия – государство, которое поддерживает Украину и, соответственно, осуждает спецоперацию. Потому и в латвийских СМИ, особенно, в латышских, идет пропаганда о «героях» бандеровцах…

Мне порой кажется, что проплаченные латышские СМИ ничего не видят «окромя бабла». А как же журналистская честь, позиция, совесть? Видимо, такие вековые и неизменные понятия, увы, канули в прошлое… Жаль.

Да, я понимаю, что каждый человек видит ситуацию по-своему… У каждого человека есть свои принципы, свои герои и своя черта, за которую он не переступит… Но СМИ – особая субстанция! Люди читают, анализируют и многие верят… Информация!

Почему я написала, что многие верят, но не все? Все зависит от степени образованности, ментальности и умения анализировать информацию – многие журналисты пишут так, что «читайте между строк»…

Впрочем, вернемся к героям латышских СМИ.

Практически любое интервью начинается со слов – «весь мир видел героев из «Азовстали»… Если речь идет об этом. Сразу хочу сказать, что такое понятие, как «бандеровец» вызывает у меня приступ ненависти, из недр памяти всплывает картина – шествие «патриотов» во Львове с портретами Степана Бандеры и Адольфа Гитлера. А если еще покопаться в истории, то мы четко увидим, что творил Бандера – не гнушался истреблять своих же – младенцев, стариков, которые по его мнению и его отморозков, не так «сильно любили Украину»… А о трагедии в Волыне до сих пор помнит мир, поляки уж точно!

А вот для подобных националистов в Латвии, увы, бандеровцы – реальные «герои», а уроки истории им пофиг – перепишут историю!

В одном из таких материалов о «героях» есть интервью с украинцем Ю. Клименко, который был на металлургическом заводе «Азовсталь». Понятно, что восхваление Клименко – обязательная составляющая интервью латышских СМИ. Но, что меня удивило… Его «биография», а еще «недосмотр» журналистов… Объясню!

Оказывается, Ю. Клименко сам из Мариуполя… В 2014 году на основе контракта служил в ВСУ, и продолжил при спецоперации…

Вы, уважаемые читатели, чувствуете разницу между добровольцем и наемником?

Наемник – лицо, вступающее в вооруженный конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений, а ради личной выгоды.

Доброволец - противоположность наемнику, соответственно!

Иными словами, наемник за деньги убивает людей!

Ю. Клименко – наемник.

А дальше идет рассказ о «духовности» Ю. Клименко… Я очень много лет работаю журналистом, но откровенный цинизм, а может, наглость или недостаток ума «героя» поразили меня…

Отрывок из интервью латышских СМИ (Ю. Клименко):

«Я очень верующий человек, и перед полномасштабными военными действиями я старался жить правильно, я не хотел ничего плохого делать людям, я не хотел никого убивать, я этого больше всего боялся всегда – я же не давал эту жизнь, какое право я имею забирать ее у кого-то?»

На мой взгляд, верх цинизма! А зачем хлопец пошел тогда наемником в 2014 году? Он думал, что стрелять не нужно будет? Почему он пошел? В 2014 году многие города Украины жили обычной жизнью – работали, снимали кино, влюблялись, играли свадьбы, учились и т. д. Почему не стал учиться? Работать? Нет! Клименко выбрал путь наемника!

А далее в интервью, «верующий» человек Клименко говорит: «Когда мы пришли на «Азовсталь», то у нас отобрали оружие, посадили в подвал… Я понял, что так нас проверяют. Через два дня открылась дверь и нам задали вопрос: «Хлопцы, ну что? Воевать готовы?» Мы с радостью ответили: «Конечно, готовы!»

И как вера Иисусу «связана» с наемниками и радостью убивать?

Да, были священники, которые защищали свою страну в годы ВОВ – Митрополит Алексий, кавалер ордена Отечественной войны первой степени, Архимандрит Алипий, кавалер ордена Красной Звезды, Архимандрит Нифонт, кавалер орденов Красной Звезды… Можно еще пару часов перечислять священников, которые воевали… Но не за деньги же!!!!

Ю.Клименко упоминает и о деньгах…

«Если говорить о периоде моей службы до 24 февраля, то стрелять конкретно мне не приходилось – с нашей украинской стороны никто не стрелял, нам платили 5000 гривен (около 180 евро) за «режим тишины», потому что эту премию мы хотели получать».

А вот вам мнение очевидца – актера Алексея Шевченкова:

«Я был несколько лет назад с концертами на Донбассе… И пытался рассказать потом об этом в социальных сетях… Мало кто слушал… Мы приехали с Мишей Пореченковым и было перемирие, потому как концерт, артисты приехали… Была договоренность и с украинской стороной… Конечно, нам выдали каски, бронежилеты… И мы идем в один дом, где должен проходить концерт, и вдруг начинается обстрел со стороны украинцев… Конкретный обстрел! Нам повезло и мы остались живы. Я это видел собственными глазами!»

Кому поверю я? Конечно, актеру Алексею Шевченкову, потому что за годы дружбы я никогда не улавливала ложь в его словах, а общаемся мы долгооо…

Вот и делайте выводы.

Помните фильм «Офицеры»? И прекрасную фразу – «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Я хочу, чтобы молодое поколение не велось вот на такие «рассказы наемников»… Родину защищают не за деньги! Я это точно знаю, потому как дочь офицера и солдата ВОВ!