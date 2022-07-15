Южноуральский эксперт Григорий Макеев: «Россия показывает свою открытость»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

15 июля 2022, 14:18 Татьяна Михайлова

Фото: Экспертный клуб (Москва).

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, который расширяет перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлением о получении российского гражданства в упрощенном порядке. Согласно документу, такая возможность предоставляется гражданам Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях. Ранее такой порядок действовал только для жителей ЛНР и ДНР, Херсонской области и Запорожья.

«Мы видим, что Россия показывает свою открытость и готовность принять всех желающих жителей Украины, невзирая на их место проживания, ведь ранее такой возможностью могли воспользоваться только жители ЛДНР, - прокомментировал главный редактор информационно-аналитического агентства «Полит 74» Григорий Макеев. - Интеграционные процессы идут в полном объеме, а граждане Украины, получившие паспорт РФ, смогут воспользоваться всеми необходимыми государственными услугами. Подобное явление говорит о дружественном настрое России по отношению к соседнему государству и братскому народу».

Представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров считает, что пока в российском обществе сложилось неоднозначное отношение к указу. В связи с этим эксперт указывает на важность разъяснения населению необходимости такого решения. «Чтобы в обществе все понимали, зачем делается этот шаг, и что он правильный», - добавил Андрей Лавров.