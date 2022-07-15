Совет Федерации готов поддержать строительство детской больницы в Челябинске

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15 июля 2022, 13:48 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Об этом заявила Валентина Матвиенко во время рабочего визита в Магнитогорск.

Состоялось совещание Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера по вопросам экономического и социального развития Южного Урала. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Одной из центральных тем стало промышленное развитие Челябинской области. Валентина Матвиенко подчеркнула, что сейчас необходимо вести работу по каждому предприятию и оказывать необходимую поддержку. Важнейшая задача – предотвратить рост безработицы и снижения доходов граждан.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с социальной сферой. Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации готов оказать комплексное содействие по строительству детской больницы в Челябинске. Также Председатель Совета Федерации поддержала предложение Алексея Текслера отметить в 2029 году 100-летие со дня основания Магнитогорска на государственном уровне.

По мнению Председателя Совета Федерации, на Южном Урале заметны позитивные изменения. В Челябинской области уделяется внимание социальной сфере, образованию, здравоохранению, транспорту. В свою очередь губернатор Алексей Текслер поблагодарил Совет Федерации и лично Валентину Матвиенко за неоценимую помощь Челябинской области. «Огромное спасибо за внимание к нам, мы это ценим. Ваша поддержка по многим вопросам является неоценимой», - отметил глава региона.

Напомним, что вчера Валентина Матвиенко прибыла в Магнитогорск с рабочим визитом. Председатель Совета Федерации осмотрела ход реконструкции аэропорта города, посетила ряд социальных объектов. Ожидается, что Валентина Матвиенко примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню металлурга, юбилею ММК и Дню города Магнитогорска.