Успех проекта

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15 июля 2022, 13:24 Ирина Балагурова

Фото предоставлено Марией Филатовой

Инженер-электроник 1 категории отдела главного конструктора АО «АПЗ» Мария Филатова стала участницей второго этапа XII Национальной научно-технической конференции, где представила проект коллектива разработчиков ОГК «Динамически настраиваемые гироскопы в бесплатформенных инерциальных навигационных системах (БИНС). Алгоритмический способ повышения точности».

Конференция проходила 30 июня и 1 июля в Тульской области в рамках деловой программы X Международного промышленного форума «Инженеры будущего-2022». Свои инновационные разработки для решения актуальных производственных, экономических и технических задач представили авторы 115 проектов, отобранных из 152-х после первого заочного тура. Экспертами были представители крупнейших корпораций и холдингов, а также профессорско-преподавательского состава вузов, в том числе из МГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– Очная защита конкурсных работ шла по 14 отраслевым направлениям, я выступала в одном из самых многочисленных по числу участников – «Приборостроение», – рассказывает Мария Филатова. – Наш проект посвящен значительному повышению точности серийно выпускаемых гироскопов за счет применения новейших информационных технологий. Работа над ним под руководством Сергея Серафимовича Дядина ведется почти три года. За это время мы достигли конкретных успехов. После защиты проекта я ответила на вопросы членов экспертной комиссии, которые касались применяемости нашего способа на других гироскопах, экономических показателей – в частности, повлияло ли внедрение разработанного нами алгоритма на стоимость приборов, – отвечаю: нет. Интересовались объемом серийно выпускаемой продукции, на которой был опробован наш метод. Все эти вопросы были ожидаемы, поэтому не вызвали затруднений. Было интересно послушать и доклады других участников.

Сейчас оргкомитет конференции подводит итоги защиты второго этапа. Участники конкурса, перешедшие в третий этап, получат приглашение на финальную конференцию, которая состоится в ноябре на площадке Московского авиационного института.

Комментарий

Сергей Дядин, заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам:

– Для нашего коллектива разработчиков, в котором много молодых специалистов ОГК, выступление во втором туре Национальной научно-технической конференции – уже победа. Особенно ценно и важно получить экспертную оценку нашей разработки ведущими специалистами приборостроения и высшей школы. Мы продолжаем работать над проектом. Сегодня, когда АПЗ вошел в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», появилась возможность применения нашего метода и на других объектах.

Справка:

Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего-2022»:

• более 1000 молодых инженеров, аспирантов и студентов

• 50 регионов России

• 70 стран ближнего и дальнего зарубежья

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• 80 круглых столов и мастер-классов деловой программы

• 400 лекций образовательного блока

• 200 мероприятий культурно-спортивной программы

Организаторы: Союз машиностроителей России, Госкорпорация «Ростех», Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям.