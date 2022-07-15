Гуманитарный груз из Челябинской области доставлен в ДНР

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

15 июля 2022, 11:47 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото: Юрий Васильев, "Русский Сыч"

Южноуральцы привезли в Волновахский район дизельный генератор, медикаменты и продукты питания. Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ Олег Щегрикович и глава Еманжелинского городского поселения Дмитрий Гатов передали гуманитарный груз Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю.

Монастырь расположен в селе Никольском, при нем проживают около 100 насельников 60-70 лет и беженцев, в том числе, с детьми. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ причинили монастырю значительные разрушения, пишет «Южноуральская панорама». В сопровождении монахини Варвары Олег Щегрикович и Дмитрий Гатов оценили причиненный ущерб, чтобы определить, какая помощь потребуется в дальнейшем. Отец Афонасий поблагодарил делегацию из Челябинской области за оказанную поддержку.

По возвращении обратно Олег Щегрикович и Дмитрий Гатов доставили нескольких монахинь преклонного возраста в безопасное место.

Напомним, что между правительством Челябинской области, администрацией города Ясиноватая и администрацией Волновахского района было подписано соглашение о сотрудничестве. Делегация Южного Урала во главе с губернатором Алексеем Текслером посетила Донецкую народную республику в июне. Глава Челябинской области подчеркнул, что регион будет помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР.