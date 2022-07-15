В Екатеринбурге ГИБДД проверит блогершу Александру Коршунову, посадившую своего годовалого сына за руль автомобиля

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15 июля 2022, 11:38 Источник: РИА Новости

Уральская блогерша Александра Коршунова опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором запечатлено, как она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках. Во время поездки малыш держался за руль и активно нажимал на кнопки на приборной панели машины.

Блогерша живет в Екатеринбурге. По данному факту будет проведена проверка. В пресс-службе ГИБДД уральской столицы сообщили, что правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео. «Это мы по деревне едем, без паники», - написала Александра, кстати, многодетная мама.

В ГАИ подчеркнули, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы.