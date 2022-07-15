Депутат Бурматов заявил, что регионам РФ необходимы федеральные средства на борьбу с борщевиком

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15 июля 2022, 11:18

борщевик, https://unsplash.com/photos/gLvZWx_vDfU

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов оценил идею о премировании наиболее активных в борьбе с борщевиком регионов России.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с соответствующим предложением.

Владимир Бурматов в беседе с RT заметил, что российским регионам действительно нужны федеральные средства на борьбу с борщевиком, поскольку самостоятельно они не справляются с решением данной проблемы. Депутат уточнил, что положительная динамика в данном вопросе наблюдается в тех субъектах, которые тратят на борьбу с растением крупные суммы.