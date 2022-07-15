Хабаровским депутатам раздадут по миллиону рублей на выполнение наказов избирателей

Как выяснила газета «Коммерсант», мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил дать каждому городскому депутату по 1 млн руб. на исполнение наказов избирателей. В следующем году на эти цели из бюджета будет выделено 35 млн руб. Правда, сами депутаты восприняли идею неоднозначно: некоторые полагают, что исполнительная власть перекладывает на них свои обязанности. Эксперт не исключает, что мэр Кравчук, чьи полномочия истекают в следующем году, просто начал предвыборную кампанию.
Сейчас городская дума Хабаровска расколота между сторонниками экс-губернатора Сергея Фургала от ЛДПР и «Единой Россией». С конца прошлого года пост спикера временно занимает единоросс Юрий Ягодин. Утвердить председателя гордумы на постоянной основе депутаты не могут, потому что голосов для этого не хватает ни одной политической силе, а в коалицию друг с другом они вступать не хотят.
Лидер эсеров Михаил подчеркнул, что бюджетные деньги изначально закладываются на решение хозяйственных вопросов и заниматься ими должна администрация, а не депутаты — на них же, в свою очередь, возложена функция контроля. Эсер видит в предложении градоначальника попытку сблизиться с депутатами и сгладить спорные вопросы, но называет её «не самым лучшим способом достижения цели».
Полномочия Сергея Кравчука истекают в следующем году, в связи с чем он стал наращивать медийную активность и фактически заранее начал избирательную кампанию. Особой популярностью у жителей Хабаровска господин Кравчук не пользуется (на прошлых прямых выборах он победил с 38,3% голосов), поэтому ранний старт кампании «выглядит логичным», добавляет эксперт.
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