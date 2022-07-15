Артемий Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, в Херсон и Запорожье и о том, как ему после этого желали смерти

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15 июля 2022, 10:36

Артемий Лебедев, фото: vk.com/temalebedev

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о своей поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти. В рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Лебедев рассказал, что в рамках своей поездки на выходных он посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Как говорит дизайнер, после этой поездки за несколько дней он получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». При этом ему пожелали, чтобы страдал не только он, но и его родственники.

По словам мужчины, он возмущен, «что кто-то может желать смерти кому-то». «Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — заявил он.