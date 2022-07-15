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Аргументы Недели Общество 13+

15 июля 1930 года началась первая советская высокоширотная экспедиция

, 09:50

15 июля 1930 года началась первая советская высокоширотная экспедиция

Из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством О.Ю. Шмидта и В.Ю. Визе. Западный берег Северной Земли был открыт в ходе именно этой экспедиции.

В конце июля «Георгий Седов» подошел к острову Гукера, Земля Франца-Иосифа. Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа пароход отправился дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана. За это время экспедиция впервые исследовала северную часть Карского моря, были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова, к западу от Северной Земли. На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию. В течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Ушаковым вели там исследования Северной Земли.

Ледокол «Георгий Седов» дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший путь был закрыт, и судно повернуло на юг.

Пароход «Георгий Седов» совершил переход в Черное море вокруг Европы. Отремонтированный на заводе в Николаеве, корабль в 1932 году возвратился в Архангельск.

Проделав путь всего около 10 000 километров, экспедиция выполнила грандиозную программу комплексных научных наблюдений. Через три года на основе работ группы Ушакова была составлена полная карта Северной Земли.

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