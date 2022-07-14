Рыбинскому маньяку грозит пожизненное заключение

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14 июля 2022, 21:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, решение Ярославского облсуда о возвращении в Генпрокуратуру РФ уголовного дела об убийстве и изнасиловании двух школьниц, совершённом в Рыбинске осенью 2020 года, оставлено Первым апелляционным судом общей юрисдикции без изменений. Виталий Молчанов, виновный в зверской расправе над двумя девочками, прошёл через три экспертизы. Первая и вторая были проведены в Костроме и в московском институте Сербского. Там его признали его невменяемым. Эксперты из Свердловской области, работавшие над третьей, установили вменяемость преступника.

По завершению третьей экспертизы, признавшей Молчанова вменяемым, Ярославский облсуд в апреле 2022 года решил вернуть дело генпрокурору РФ Игорю Краснову «для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если есть необходимость составления обвинительного заключения по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера». Защита Молчанова решение обжаловала. Однако первый апелляционный суд оставил его в силе. Таким образом, маньяку теперь грозит пожизненный срок.