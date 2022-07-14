Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из Евросоюза может вступить в силу с 1 октября

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14 июля 2022, 21:01 Источник: Интерфакс

фото из открытых источников

Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из Европейского союза может вступить в силу с 1 октября 2022 года. Источник, имеющий информацию о подготовке необходимых документов, сообщил, что бумаги находятся на межведомственном согласовании.

По сведениям инсайдера, ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков.

Как сказал один из источников, проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа. Другой сообщил, что Минсельхоз и Минпромторг в настоящее время готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение.

В этом году с 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в России и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Эти меры не затрагивают порожние фуры с российскими и белорусскими госномерами. Ограничения также пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей.