Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Челябинскую область

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14 июля 2022, 20:50 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография - телеграм-канал ПУЛ N74

Председатель Совета Федерации примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню металлурга.

Сегодня, 14 июля, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала с рабочим визитом в Магнитогорск.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, программа поездки Валентины Матвиенко на Южный Урал предусматривает встречи с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также председателем Совета директором Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым.

По прибытии Валентина Матвиенко осмотрела ход реконструкции международного аэропорта Магнитогорска. Она пообщалась с представителями заказчика и подрядчика, уточнила условия, стоимость и сроки, предусмотренные контрактом. Как подчеркнула Председатель Совета Федерации, магнитогорский аэропорт является важным объектом транспортной инфраструктуры.

Основная часть визита Валентины Матвиенко намечена на 15 июля. Запланированы посещение социальных объектов Магнитогорска и производственных цехов ММК, совещание с руководством предприятия, а также участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню металлурга, 90-летию металлургического комбината и Дню города.