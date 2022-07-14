Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов

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14 июля 2022, 19:45

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 июля, подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ сегодня опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях.

Согласно принятому закону, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Кроме этого, по закону расширяется список граждан, имеющих право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву.

Имеются ввиду лица, которые воспитывали и содержали застрахованных граждан в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.

В документе указано, что такие военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого признали не годными из-за военной травмы, при наличии у них желания продолжить службу.

Ранее этот документ приняли Госдума и Совет Федерации.