Москомархитектура: На четырех маршрутах МЦД планируется построить еще 11 остановок в границах Москвы

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14 июля 2022, 18:56

Фото: М. Мишин, mos.ru

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что на протяжении первых четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) предполагается построить 11 дополнительных остановочных пунктов и станций.



«В настоящее время на МЦД открыто 136 остановочных пунктов, при этом на первых четырех диаметрах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию», - отметила Юлиана Княжевская.



По ее словам, сейчас в Москве строятся 96 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).



«Из крупных можно упомянуть ТПУ "Рижская" рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на МЦД-2, 3, 4 и высокоскоростную магистраль "Санкт-Петербург — Москва"», - сказала Юлиана Княжевская.



Она добавила, что еще шесть крупных транспортно-пересадочных узлов будут сформированы на базе новых станций Киевского направления железной дороги. Они запланированы на станциях "Аминьевская", "Минская", "Кутузово", "Камушки", "Беговая" и на Белорусском вокзале.



Напомним, движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово – Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино – Подольск" (МЦД-2) было запущено в 2019 году. Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



