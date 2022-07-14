Собянин утвердил даты проведения выставок «Город для каждого» и «Мой район»

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14 июля 2022, 18:46

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении в столице выставок «Город для каждого» и «Мой район».



«Правительство Москвы приняло решение о проведении выставок «Город для каждого» и «Мой район». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина, выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы «Город для каждого» пройдет с 1 по 21 августа 2022 года. Экспозиционное пространство общей площадью порядка 1,6 тыс. кв. м займет два этажа выставочного зала «Манеж». На первом этаже будут размещены девять тематических зон, рассказывающих о ключевых городских проектах. На минус первом этаже гости выставки смогут осмотреть выставочные стенды коммерческих проектов, реализованных в столице.



«Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторинах и квестах, посетить экскурсии, кинопоказы, театральные представления и концерты, культурно-образовательные мероприятия, детскую и спортивную программы, лекции и выступления ведущих экспертов в сфере урбанистики. Ожидается, что выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы «Город для каждого» в ЦВЗ «Манеж» привлечет дополнительное внимание к крупным городским проектам, направленным на создание комфортных условий для жизни москвичей», - пояснили в столичной пресс-службе.



На выставке «Мой район», которая пройдет 5-6 августа в Гостином дворе, гости смогут познакомиться с результатами и планами реализации программы «Мой район» - о создании качественной, привлекательной и уютной городской среды во всех районах Москвы, независимо от их удаленности от центра. На площади порядка 12 тыс. кв. м будет создан городской ландшафт Москвы - начиная с детских и спортивных площадок во дворах и заканчивая макетами Парящего моста и других столичных достопримечательностей. Отдельным аспектам программы «Мой район» будет посвящено более 20 тематических зон.



