Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников канала «ТВ Центр»

, 18:27 Источник: tvc.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников канала «ТВ Центр»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников «ТВ Центра» по случаю 25-летия канала. Журналистам, среди которых есть и получившие ранения во время выполнения профессионального долга в Донбассе, вручены благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты.

«Поздравляю с юбилеем, наградами города Москвы. Такая целая эпоха, которую мы прожили с вашим каналом, эпоха преобразования России. От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом с москвичами, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации. Порой ваша информация была критически важна не только для понимания, но и спасения жизней», - заявил Собянин во время церемонии награждения.

Среди награжденных - ассистент оператора Андрей Алексеев, который получил серьезное ранение во время мощного обстрела со стороны ВСУ в Донецке; режиссер программы «События» Павел Дубров, корреспондент Александра Сергомасова, ведущий Артем Константинов, начальник информационно-новостной службы Денис Нарыльнев и другие сотрудники «ТВ Центра».

Напомним, что юбилей «ТВ Центр» отметил 9 июня. Поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. К поздравлениям присоединился также премьер-министр Михаил Мишустин.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире