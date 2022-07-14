Госдума рассмотрит законопроект об усилении мер безопасности в отношении государственных оборонных заказов

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14 июля 2022, 16:33

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Госдуму внесён законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и некоторые законодательные акты РФ. Проект федерального закона разработан в целях устранения имеющегося противоречия между нормами законов, регулирующими отношения в сфере государственного оборонного заказа в части, касающейся банковского сопровождения государственных контрактов.



«Сегодня как никогда остро стоит задача минимизировать риски утечки информации в отношении государственных оборонных заказов. Одной из мер для её решения является существенное ограничение круга лиц, имеющих доступ к подобной стратегически важной информации», - заявил один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов.



Он подчеркнул, что безопасность страны является ключевым приоритетом законодателей.



«Гособоронзаказ относится к сфере стратегической безопасности государства. Согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ, предметом госзакупок в рамках оборонного заказа могут быть как обычные товары/работы/услуги, так и вооружение. Конечно, законодательством предусмотрен ряд ограничений. Главное – до участия допускаются только юридические лица. Имеет место и формат закрытых закупок. Например, их организуют, когда закупка связана с гостайной, с разработкой и производством военной техники и оружия», - уточнил Сергей Колунов.



Депутат пояснил, что практически любая закупка, даже на первый взгляд совершенно рядовых товаров и бытовых предметов, может иметь важное информационное значение. Поэтому риск «излишней информированности» необходимо снизить законодательно.



«Конкурентные условия при осуществлении закупок гособоронзаказа отменять никто не собирается. Другое дело – нюансы госзакупок, связанные с излишней открытостью, невозможностью контроля и ограничения доступа», - отметил парламентарий.



По его словам, одним из таких нюансов является обязательное размещение Центральным банком РФ информации о банках, принимающих непосредственное участие (уполномоченных) при осуществлении государственных оборонных закупок. Он напомнил, что Федеральным законом от 31.12.2017 г. №481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», исключающие обязанность Банка России ежемесячно размещать перечень уполномоченных банков на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



«Такой подход был направлен на снижение зарегулированности отношений в сфере государственного оборонного заказа с учетом внутренних и внешних факторов. В частности, это позволило кредитным организациям и предприятиям оборонно-промышленного комплекса минимизировать риски, возникающие в ходе их совместной деятельности и связанные с внешними санкциями, а также минимизировать риски утечки информации о закупках вооружения, военной и специальной техники путем ограничения круга лиц, обладающих ею», - отметил Сергей Колунов.



Тем временем норма, предусматривающая размещение Банком России на своем официальном сайте в интернете перечня уполномоченных банков, сохраняется в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



«В связи с этим предлагается исключить часть 4 статьи 8 Федерального закона от 29.06.2015 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», - заключил Сергей Колунов.



