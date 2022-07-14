Учёный-океанолог Филипп Сапожников сообщил, что море в районе Анапы стало красным из-за водорослей

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14 июля 2022, 16:26 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников подтвердил, что вода в Черном море в Анапе окрасилась в красный цвет из-за водорослей. В соцсетях гости и жители Анапы обсуждали красную морскую воду.

Ученый-океанолог объяснил, что в акватории Черного моря, действительно, растут бурые и красные водоросли. По информации Сапожникова, на скалистых гребнях под водой образуются складки — дно из мергеля, где формируются бурые водоросли, а в конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения.

Они к концу июня разрастаются в очень больших количествах. Потом начинаются шторма.

Как объяснимо ученый, воздух становится сильно горячим, а вода еще не успевает прогреться адекватно воздуху, и случаются штормовые явления. Вот они и влияют на водорослевые заросли. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу.

Видео опубликовала Виктория Перькова и подписала: "Сегодняшний утренний берег от Варваровки до Супсеха".