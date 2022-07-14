Пропавшая в Екатеринбурге Екатерина Зыкова найдена мёртвой

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14 июля 2022, 16:05 Источник: URA.RU

Екатерина Зыкова

Уроженка Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую две недели искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Кате Зыковой было 22 года. В уральской столице она жила вместе с подругой.

В свердловском отделении отряда «Лиза Алерт» в четверг, 14 июля, сообщили, что «девушка найдена мертвой», — информирует издание URA.RU .

С 30 июня ее местонахождение было неизвестно. Катю Зыкову начали искать 4 июля.

Правоохранители обнаружили тело девушки в водоеме Чкаловского административного района Екатеринбурга днем 13 июля. По данным СУ Следственного комитета России по Свердловской области, по факту смерти девушки проводится проверка. Следователи опрашивают рыбаков и всех, кто может иметь информацию об обстоятельствах смерти Зыковой. Причину гибели девушки установят судмедэксперты.