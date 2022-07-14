Эксперты рекомендуют мужчинам старше 40-ка тщательнее относиться к своему здоровью

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14 июля 2022, 15:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Недавняя смерть ещё молодого певца Юрия Шатунова всколыхнула мир. Он казался абсолютно здоровым и полным сил, а ещё готовым продолжать своё творчество вплоть до глубокой старости. Но судьба решила иначе. И вот сейчас многие обсуждают ситуацию с умершим певцом. Почему вдруг молодой и сильный Юрий Шатунов так скоропостижно скончался. И ведь это далеко не первый случай. С мужчинами после 40 изредка происходит та же история. Сегодня он живёт и здравствует, совершая утреннюю пробежку, а завтра – он уже на том свете.

Профессор Роман Роживанов из НМИЦ считает, что внутреннее старение – это факт, который следует принять, а не стараться избегать его. Как ни крути, а процесс старения у мужчин запускается уже с 30 лет. Это общечеловеческий фактор, и с его присутствием надо смириться. Мужчина может быть успешен, хорошо выглядеть, но когда ему исполняется 40, организм уже находится в процессе увядания. У кого-то изменения минимальны, а у кого-то выражены очень ярко. Врач советует совершать регулярные профилактические медосмотры уже с 30 лет. С 40 лет это должно быть обязательным явлением в жизни.

Обследованию должны подвергнуться следующие части организма – лёгкие, сердце и сосуды, желудок, кишечник, печень, почки, щитовидная железа, мочевой пузырь и половые органы, а также эндокринная система. Не стоит избегать и проверок на половые инфекции. Эксперт советует проводить обследование по максимуму, и действовать в зависимости от результата. Самое главное – не пускать здоровье на самотёк и не заниматься самолечением. Если обнаружилось что-то неладное, необходимо немедленно обращаться к специалисту. Ведь запущенная болезнь может сыграть злую шутку с человеческим организмом в самый ненужный момент.