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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Латвийский боксер Майрис Бриедис может стать депутатом Сейма

, 15:43 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский боксер Майрис Бриедис может стать депутатом Сейма
Фото: Майрис Бриедис

Пока данная информация неофициальная. Но есть мнение, что латвийский боксер может баллотироваться в 14-й Сейм Латвии от партии «Согласие».

Такая информация прокатилась по латвийским СМИ. Увы, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович не дал представителям СМИ четкого ответа, а лишь заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

По словам г-на Урбановича, списки в Центризбирком будут поданы в ближайшее время, но стало известно, что списки уже поданы…

Будет ли боксер Майрис Бриедис в списках «Согласия»? Вполне возможно…

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