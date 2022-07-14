Латвийский боксер Майрис Бриедис может стать депутатом Сейма

Пока данная информация неофициальная. Но есть мнение, что латвийский боксер может баллотироваться в 14-й Сейм Латвии от партии «Согласие».
Такая информация прокатилась по латвийским СМИ. Увы, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович не дал представителям СМИ четкого ответа, а лишь заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.
По словам г-на Урбановича, списки в Центризбирком будут поданы в ближайшее время, но стало известно, что списки уже поданы…
Будет ли боксер Майрис Бриедис в списках «Согласия»? Вполне возможно…
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