Решение проблем с бытом для украинских беженцев правительство Латвии перекладывает на плечи граждан

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14 июля 2022, 15:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Все! Латвия «выдохлась» содержать круто украинских беженцев! Нет финансов. Но гостей из Украины предостаточно в Латвии. Как быть дальше?

Намедни, посол Украины в Латвии Александр Мищенко заявил, что больше украинцев не будут селить в дома отдыха и санатории Юрмалы, потому как иссякли деньги. Это сказал посол, но гости из Украины привыкли жить на широкую ногу в Латвии – отдыхать в Юрмале, бесплатно кататься на общественном транспорте, подъемные в размере 500 евро при устройстве на работу, дармовое питание, пособия и т.д.

Я очень хорошо помню, как правительство Латвии, правоохранительные службы буквально закрывали рот латвийцам, когда они в марте-апреле обсуждали бесплатное трехразовое питание гостей из Украины в пятизвездочных отелях… Тогда те, кто говорил об этом были враги! И что я вижу сейчас? В интервью латвийскому изданию посол Украины в Латвии г-н Мищенко глаголит – «прошли те времена, когда размещали украинцев в пятизвездочные отели с трехразовым питанием!» Святые Угодники! Я так понимаю – «бей своих, чтобы чужие боялись!» Сколько же денег было отобрано у латвийских пенсионеров, инвалидов, многодетных семей! Тут речь уже не о помощи, а о содержании дееспособных людей! А чем, кстати, детки из Сирии, Ливии, Ирака хуже?

Итак, содержание урезали – гульба в Юрмале с трехразовым питанием, бесплатный набор продуктов в некоторых магазинах, салоны красоты за дарма, увы, для украинцев канули в прошлое. А что теперь?

А сегодня многие украинские гости не желают оставаться в Латвии, а «токма» как транзитные пассажиры…

«Наплыв украинцев стал намного меньше. Они изменили направление. Большинство из России, Беларуси направляются или обратно на Украину, либо в Польшу, либо в Германию. Сегодня больше транзитных украинцев», - заявил замначальника Государственной пожароспасательной службы Интарс Зитис.

А еще государев человек добавил, что «кто из украинцев решил остаться в Латвии менее пяти дней, то они могут разместиться в центре беженцев «Муцениеки», найдено аж 100 мест».

«Муцениеки» - центр для беженцев, где нашли свое временное пристанище, пока решается вопрос о предоставлении статуса беженца, гости из Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана…

Из пятизвездочных гостиниц с трехразовым питанием да в центр беженцев с кучей кроватей в комнате… Что делать? У Латвии закончились финансы! Самим, простите, жрать нечего!

Но правительство Латвии, по обыкновению, решило переложить проблемы украинских беженцев на плечи латвийцев! Например, с жильем! А если нет жилья, то и на работу проблематично устроиться. С 1 июля Рига больше не может предоставлять жилье прибывшим украинцам… Да и Юрмала, Екабпилс, Даугавпилс не может… Как быть? Можно разместить украинских беженцев, по мнению представителей Рижской Думы, в туристических базах… Вы представляете, дорогие читатели, туристические базы советского периода? Это примерно в таком стиле! Но многие украинские гости привыкли к Юрмале, Риге, пятизвездочным отелям, крутым домам отдыха с трехразовым питанием…

Правительство стало призывать жителей Латвии размещать у себя украинских беженцев за плату – сумма, не превышающая 100 евро за человека, но не больше трех, а если больше, то 50 евро надбавки. Полный бред! Найти таких арендодателей в Риге практически невозможно, потому как цены зимой, например, в несколько раз больше, чем подачки муниципалитетов. Да и оплата всего на три месяца, а дальше – что? Выгонять людей из квартиры? А зная напор, хватку, менталитет гостей из Украины, то самим можно поиметь много, много, много проблем!

Интересный момент!!!! А как само правительство Латвии, Рижская дума поддерживает украинцев? Может, размещает у себя? А вот и нет! Зато повсюду, например, развешены украинские флаги, государственные и муниципальные сайты «вещают» на украинском, а уж отмечают праздник «вышиванки» - сложно передать! Вот реальная «помощь»! Понятно, что за чужой счет «оно» легче идет… Не свои же деньги!