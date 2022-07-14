В Латвии будет снесено 69 советских памятников

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14 июля 2022, 14:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 14 июля, правительство Латвии поддержало демонтаж памятников, которые прославляют советский и нацистский режим.

23 июня вступил в силу закон о запрете экспонирования объектов, которые прославляют советский и нацистский режимы, и их демонтаж на территории Латвии. Закон запрещает экспонировать в общественном пространстве, за исключением аккредитованных музеев, памятники, памятные знаки и другие объекты, находящиеся на территории ЛР с 1940 года и отвечающие хотя бы одному из установленных критериев – прославление оккупационной власти СССР или нацистской Германии, связанных с насилием, прославлением тоталитаризма, военной идеологии.

Понятно, что основным «камнем ненависти» остается памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. И его хотят националы снести первым, но… слишком хлопотно и дорого… Поэтому начнут с памятников советской эпохи в городах государственного значения – Лиепае, Резекне, Даугавпилсе…

Мне реально не совсем понятно – как можно сравнивать нацистский режим военной Германии (времен ВОВ) и страну, которая освободила мир от коричневой чумы?

Чем нынешний режим в Латвии в отношении тех же памятников отличается от фашистского времени ВОВ? Я очень хорошо знаю, как латышские легионеры СС с символикой, близко напоминающей нацистскую, маршируют в центре Риги, а факельные шествия в Латвии… Это открытое поклонение нацизму! Да многие латыши, у которых предки служили на стороне фашистской Германии, не скрывают своей радости от принятия такого закона… Да, многие националы рады, что память о зверствах нациста Герберта Цукурса, Степана Бандеры возрождается.

Я не знаю, чтобы хоть один памятник, который прославляет фашизм времен ВОВ был снесен! Я не помню ни одного случая, чтобы молодчик с поднятой рукой в стиле – «Хайль», в центре латвийских городов был бы призван к ответственности! А вот за песню военных лет, например, «Синий платочек» или за стихотворение «Жди меня», увы, в Латвии можно получить штраф или реальный срок!

Двойные стандарты! Как бы не представляло правительство Латвии Великую Победу СССР над фашистской Германией, как «зло» - ничего не получится! Добро и правда обязательно Победят! Я это чувствую всем сердцем!