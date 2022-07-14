Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга призвала жителей страны тренироваться на случай военных действий

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14 июля 2022, 14:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA; экс-президент Латвии Вике-Фрейберга

Латвия готовится полностью встать под ружье! В прямом смысле. Почти треть латышей совершенно серьезно считает, что Россия непременно займет Прибалтику. Да и политики подливают масло в огонь…

Как показал соцопрос в Латвии, респонденты из смешанных и русскоязычных семей считают указанный сценарий менее вероятным – 23%. А 17 % из смешанных и русскоязычных семей уверены, что России без надобности Латвия.



А, что будут делать латвийцы, если вдруг «захват» окажется реальным?



Среди латышей 45% готовы защищать свою страну, или иным образом поддерживать вооруженные силы Латвии. Среди русскоязычных такой процент невелик – около 10%.



Такой «соцрасклад» понятен – большинство латышей, около 68%, выступают за более тесное сотрудничество с Западом, а около 55% русскоязычных ратуют за тесные связи, в первую очередь с Россией, а уже потом с Западом.



Так или иначе, но латвийцев призывают быть готовыми к военным действиям. Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга прокомментировала идею о всеобщей мобилизации:



«Латвии подошла бы швейцарская модель, где все мужчины в возрасте до 65 лет должны проходить военную подготовку в течении двух недель ежегодно. В Латвии обучение гражданской обороне должно быть начато немедленно. Это №1! Она даже важнее курса военной подготовки. Но, конечно, учитывая тот факт, что наша добровольческая армия недостаточно велика, мы должны думать о всеобщей воинской обязанности».



Я привыкла быть реалистом! Что может сделать Латвия, если вдруг одна из самых сильнейших армий мира обратит свой взор на соседа? Покупать цветы, как это было в 45 году…