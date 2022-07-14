Стоит ли переживать россиянам уход привычных магазинов?

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14 июля 2022, 12:39 Елизавета Ищенко

В данный момент множество людей столкнулись с проблемой где покупать одежду. Ведь из-за сложной политической ситуации пострадал масс-маркет, и большая часть магазинов ушли с российского рынка.

Так, где же покупать одежду и оставаться довольным сопоставлением цена-качества?

В российских торговых центрах остались единицы магазинов, в которых можно присмотреть для себя качественные вещи по адекватной цене.

Рекомендую рассмотреть такие магазины как: Love Repuplic, Mango, Adidas, Pinko. В этих магазинах можно найти одежду опираясь на собственный стиль. Спортивная, классическая, повседневная.

Love Repuplic – женский магазин, который представляет классическую и повседневную одежду. Ассортимент довольно обширный и каждая представительница женского пола найдет для себя стильный образ. Цена доступная и соответствует качеству

Mango – ассортимент уже для мужчин и женщин. Одежда классическая, можно купить вещи для работы и также для вечернего похода в ресторан. Цена, как и в предыдущем – адекватная и доступная

Adidas – спортивный магазин для мужчин, женщин и детей. В магазине представлена спортивная одежда и некоторый спортивный инвентарь. Цены, конечно, кусаются, но мы отдаем их за качественный бренд, который прослужит еще много лет.

Pinko - молодежный магазин для девушек. Популярный итальянский бренд, который пользуется популярностью во всем мире и соблюдает все тренды в fashion индустрии. Цена выше средней, но, в данном случае мы полностью уверены в покупке качественной и модной одежды

На российском рынке осталось еще большое количество магазинов, но, во многих из них, качество страдает и люди не хотят отдавать свои деньги за товар, который им не подходит по каким-то критериям.

На волне не самой легкой ситуации стали появляться и развиваться много шоурумов российских дизайнеров в которых представлена одежда на любой вкус и для любого события.

Российский рынок остается достаточно насыщенным магазинами и шоурумами, где можно не просто одеться, но и не отставать от трендов в мире моды.