Верховный Суд разрешил гражданам обжаловать в судах режим работы светофоров

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14 июля 2022, 11:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Как стало известно, граждане РФ получили возможность обжаловать в суде режим работы светофоров, слишком быстро выключающих зелёный свет. Это также относится и к сносу дорожных знаков. Данная тема является довольно острой и злободневной. Зачастую местные власти строят планы без упора на мнение граждан. К примеру, местные жители привыкли переходить дорогу по короткой траектории. Но властям показалось, что это создаст проблемы для безопасности дорожного движения, и потому нарисовали «пешеходку» в 200 метрах от привычного. Таким образом, возникает конфликт между двумя сторонами.

Пешеходы просто отказываются ходить по новой разметке. Бывает и так, что местные власти устанавливают светофор, который способствует возникновению пробок. Либо он слишком долго держит автомобили в одном направлении, в то время как в другом – дорога пустая. Либо же он переключается с такой скоростью, что не успеваешь даже до середины проезжей части доскакать. Верховный Суд разъяснил гражданам важные правила рассмотрения таких споров с чиновниками. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что данное постановление расширяет возможность граждан по защите своих прав.

Согласно постановлению, могут быть оспорены действия органа местного самоуправления, связанного с организацией дорожной деятельности, если не были учтены все обстоятельства, влияющие на безопасность на дорогах. Постановление содержит указание, что жаловаться в суд можно также на действия чиновников, не облечённые в форму конкретных решений. Особо указывается, что предметом судебного контроля могут быть действия, связанные с организацией дорожного движения. Туда входит установка техсредств организации дорожного движения, дорожные знаки, согласование работы светофоров и многое другое.

«Таким образом», - пояснил господин Груздев, «Подать жалобу в суд можно будет, если, по мнению гражданина, зелёный свет на каком-то пешеходном переходе гаснет слишком быстро, а автомобилям, напротив, даётся слишком много времени». Суд в этом случае должен будет тщательно изучить ситуацию. На самом деле организация дорожного движения (установка знаков, светофоров и т.д.) – дело владельцев дороги. А к владельцам причисляются региональная власть, муниципальная, в крайнем случае Росавтодор, если речь идёт о федеральной дороге.

Кстати, пожаловаться теперь можно не только на необдуманные решения чиновников, но и на их бездействие. Пленум поясняет, что бездействием признаётся, например, нерассмотрение обращения заявителя уполномоченным лицом или несообщение о принятом решении. Нарушением будет считаться и уклонение чиновниками от принятия решений при наступлении определённых законодательством событий.