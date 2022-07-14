Число кибератак на российские компании в I полугодии 2022 года увеличилось в 15 раз

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14 июля 2022, 10:51

imago stock&people/ globallookpress.com

Количество DDos-атак в I полугодии 2022 году на российские компании увеличилось в 15 раз в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании по защите от DDoS и хакерских атак StormWall.



«Специалисты компании StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на российские компании в I полугодии 2022 года и выявили, что общее количество атак выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - заявили в пресс-службе.



Отмечается, что сектор финансов лидирует по кибер-атакам (32% от общего числа атак).



По данным экспертов, длительность атак также возросла.



Ранее сообщалось, что в начале июля многие жители России подверглись атакам кибермошенников.