Число кибератак на российские компании в I полугодии 2022 года увеличилось в 15 раз

Количество DDos-атак в I полугодии 2022 году на российские компании увеличилось в 15 раз в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании по защите от DDoS и хакерских атак StormWall.
«Специалисты компании StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на российские компании в I полугодии 2022 года и выявили, что общее количество атак выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что сектор финансов лидирует по кибер-атакам (32% от общего числа атак).
По данным экспертов, длительность атак также возросла.
Ранее сообщалось, что в начале июля многие жители России подверглись атакам кибермошенников.
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