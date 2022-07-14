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Число кибератак на российские компании в I полугодии 2022 года увеличилось в 15 раз

, 10:51

Число кибератак на российские компании в I полугодии 2022 года увеличилось в 15 раз
imago stock&people/ globallookpress.com

Количество DDos-атак в I полугодии 2022 году на российские компании увеличилось в 15 раз в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании по защите от DDoS и хакерских атак StormWall.

«Специалисты компании StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на российские компании в I полугодии 2022 года и выявили, что общее количество атак выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сектор финансов лидирует по кибер-атакам (32% от общего числа атак).

По данным экспертов, длительность атак также возросла.

Ранее сообщалось, что в начале июля многие жители России подверглись атакам кибермошенников.

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